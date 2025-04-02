Банки смогут ждать не более полугода при разбирательствах по кредитам из-за мошенников

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку направил на согласование в правительство поправки к принятому в феврале и еще не вступившему в силу закону о "периоде охлаждения" в потребительском кредитовании. Как рассказал "Интерфаксу" источник, в поправках предлагается расширить перечень исключений из действия "периода охлаждения", а также установить, что срок, в течение которого банк или МФО не могут взыскивать долг по кредиту с признаками мошенничества, должен составлять не более шести месяцев.

Закон о "периоде охлаждения" в потребительском кредитовании был принят Госдумой 11 февраля и вступит в силу 15 мая.

Юридический таймер - 6 месяцев

Согласно закону, кредиторы не могут требовать от заемщика вернуть деньги, начислять проценты или передавать долг коллекторам, если одновременно выполняются два условия: банк или МФО нарушили установленные законом требования по защите клиентов от мошенничества; возбуждено уголовное дело по факту хищения кредитных средств у заемщика.

Эти ограничения действуют с момента выдачи кредита и сохраняются до тех пор, пока не вступит в силу приговор суда по уголовному делу или пока это дело не будет прекращено без реабилитации подозреваемого.

Комитет предлагает ограничить действие запрета на взыскание долга, начисление процентов и передачу требований по договору потребительского кредита сроком в шесть месяцев с момента выдачи заемщику денежных средств. Если за этот период не будет подтверждено, что кредит оформлен без согласия заемщика (по приговору суда или решению следствия), кредитор получает право обратиться в суд с требованием о досрочном возврате суммы кредита, процентов или расторжении договора.

Как подчеркивается в пояснительной записке, поправка позволит урегулировать ситуацию, когда следствие по делу приостанавливается, а долг фактически "зависает", создавая неопределенность как для банка, так и для самого заемщика.

Автокредиты

Сейчас период охлаждения не применятся для ипотеки, а также для автокредитования, в случае зачисления заемных денежных средств на счета автодилера. Предлагается добавить возможность не применять охлаждение в случае зачисления средств на счета лиц, действующих в интересах автодилеров: агентов, комиссионеров. Также не будет подпадать под охлаждение покупка автомобиля в кредит у физического лица, являющегося владельцем транспортного средства.

Увеличение лимита

Согласно закону, кредиторы смогут передавать деньги по договору не сразу, а только по истечении установленного времени: если сумма кредита или его увеличение составляет от 50 тыс. до 200 тыс. руб. - деньги можно выдать не раньше, чем через 4 часа после подписания условий договора; если сумма превышает 200 тыс. руб. - деньги можно выдать не раньше, чем через 48 часов после подписания.

Депутаты предлагает внести уточнение, согласно которому при увеличении лимита кредитования временные ограничения распространяются не на весь кредит, а исключительно на сумму увеличения.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.