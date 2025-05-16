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Банковские мошенники в I квартале похитили у россиян в 1,6 раза больше денег

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2025 года объем банковских операций без добровольного согласия клиентов составил 6,9 млрд рублей, что в 1,63 раза больше, чем годом ранее (4,23 млрд рублей), следует из данных Банка России.

С 25 июля 2024 года действует закон, который уточняет определение операции без добровольного согласия клиента: под ней понимается также денежный перевод, совершенный человеком вследствие обмана или злоупотребления доверием. С этого же дня банки начали отчитываться о мошеннических операциях по обновленной форме с учетом законодательных изменений. Всего в 2024 году, по данным ЦБ, было похищено 27,5 млрд рублей.

Число операций без согласия в первом квартале выросло незначительно, до 296,6 тысячи операций против 294,4 тысячи годом ранее.

Больше всего денег кибермошенники похитили через каналы дистанционного банковского обслуживания (например, онлайн-банкинг и переводы). Одним из способов такого хищения было заражение мобильных устройств пользователей вредоносными программами, отмечает ЦБ.

Банки в I квартале вернули клиентам 7,6% (около 520 млн рублей) от всего объема операций по переводу денежных средств, совершенных без добровольного согласия клиентов (в I кв. 2024 года данный показатель составил 7,7%, или 290 млн рублей).

В январе-марте 2025 года банки предотвратили 43,8 млн попыток мошенников похитить деньги у клиентов. Это более чем в 2 раза превышает среднее значение за четыре квартала 2024 года. Банки защитили 4,6 трлн рублей клиентов.

Банк России в I квартале инициировал блокировку 19,8 тысячи телефонных номеров злоумышленников, а также 7,1 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.

Банк России ЦБ РФ
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