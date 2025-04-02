Криптовалютная компания Circle готовит IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Американская криптовалютная компания Circle подала заявку на проведение IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), согласно документам на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Ведущими андеррайтерами размещения выступают JPMorgan Chase и Citigroup, акции Circle будут торговаться под тикером "CRCL".

По неофициальным данным, которые приводит CNBC, компания рассчитывает на оценку до $5 млрд.

Это ее вторая попытка зайти на биржу. В конце 2022 года на фоне регуляторных проблем она отказалась от выхода на открытый рынок через слияние со SPAC (специализированная компания по слияниям и поглощениям) инвестора Боба Даймонда Concord Acquisition Corp. Тогда условия сделки предполагали оценку Circle на уровне $9 млрд, отмечала Financial Times.

В 2024 году выручка Circle выросла до $1,68 млрд с $1,45 млрд за год до этого и $772 млн двумя годами ранее. Чистая прибыль в прошлом году сократилась до порядка $156 млн по сравнению с $268 млн в позапрошлом.

Circle была основана в 2013 году. Изначально компания фокусировалась на продуктах для облегчения процесса оплаты с помощью криптовалют. В 2018 году она в партнерстве с криптобиржей Coinbase запустила проект Centre Consortium для создания стейблкойна (stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами) USD Coin (USDC) и строительства инфраструктуры для сопутствующих услуг.

USDC привязан к американскому доллару по курсу 1:1 и обеспечен денежными средствами и краткосрочными обязательствами казначейства США. Это второй по капитализации стейблкойн в мире ($60 млрд, или 26% всей капитализации стейблкойнов) после Tether (67%). При этом его капитализация в текущем году подскочила на 36% против роста на 5% у Tether.

В случае успеха IPO Circle станет одним из ведущих эмитентов с листингом в США, бизнес которых сосредоточен на криптовалютах, пишет CNBC. Coinbase вышла на биржу в 2021 году, ее рыночная стоимость составляет около $44 млрд.