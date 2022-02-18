Специализирующаяся на криптовалютах Circle Internet перенесла срок IPO

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Американская Circle Internet Financial Ltd., сфокусированная на криптовалютном рынке и управлении USD Coin, перенесла срок первичного размещения акций после запланированного слияния со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC) Concord Acquisition Corp.

Компания пересмотрела условия соглашения с Concord Acquisition, продлив крайний срок размещения акций с 3 апреля до 8 декабря 2022 года, согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. В сообщении компании говорится, что перенос даты был необходим "по ряду причин, находящихся вне контроля сторон".

В рамках нового соглашения стоимость компании выросла вдвое - до $9 млрд с $4,5 млрд, следует из документов. Это, главным образом, связано с тем, что оборот USD Coin увеличился более чем в два раза - примерно до $53 млрд - с прошлого июля, отмечается в сообщении компании. В связи с этим Circle улучшила финансовый прогноз.

Новое соглашение также исключает положение о частных инвестициях в акционерный капитал (PIPE) в размере $415 млн, которое является частым элементом сделок со SPAC.

Также пересмотренный договор дает Circle право привлечь до $750 млн за счет частных размещений до проведения публичного размещения.

Circle была основана в 2013 году. Изначально компания фокусировалась на создании продуктов для облегчения процесса оплаты с помощью криптовалют. В 2018 году она создала совместное предприятие с Coinbase Global Inc., получившее название Centre Consortium, для создания стейблкойна (stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами) USD Coin и строительства инфраструктуры для сопутствующих услуг.