Фондовые индексы США выросли в среду по итогам волатильной сессии

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили "в плюсе" волатильную сессию в среду.

Инвесторы ждали, когда президент США Дональд Трамп объявит подробности о новых импортных пошлинах, что произошло уже после окончания торгов.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби днем ранее заявил, что введение новых пошлин может спровоцировать ускорение инфляции или замедление экономического роста. При этом, по его словам, статистические данные показывают, что экономика США в целом устойчива, рынок труда остается сильным, а инфляция отступила от пика, достигнутого в 2022 году.

Поскольку на импорт приходится всего 11% американской экономики, влияние пошлин на общие цены может быть ограниченным, сказал Гулсби в интервью телеканалу Fox News. Между тем влияние пошлин может выйти за данные рамки, если они будут распространяться также и на компоненты, используемые для производства в США. Кроме того, введение тарифов может вызвать тревогу и изменение поведения потребителей и бизнеса.

Заказы промышленных предприятий США в феврале выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли в среду. Эксперты в среднем прогнозировали подъем на 0,5%, по данным Trading Economics.

Отраслевая организация ADP Employer опубликовала отчет, согласно которому, число рабочих мест в США в марте увеличилось на 155 тыс. Аналитики прогнозировали менее существенный прирост - на 105 тыс. При этом данные за февраль были пересмотрены в сторону повышения - до 84 тыс. с ранее объявленных 77 тыс.

В пятницу будут обнародованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 140 тыс., а безработица осталась на отметке 4,1%.

Котировки акций Tesla, снижавшиеся в начале торгов из-за негативной отчетности, увеличились к их завершению на 5,3%. Компания в первом квартале сократила поставки почти на 13% относительно того же периода прошлого года - до 336,681 тыс. электромобилей. При этом средний прогноз аналитиков составлял около 378 тыс. машин.

Поддержку бумагам автопроизводителя оказали сообщения СМИ о том, что Трамп якобы собирается в скором времени отстранить главу Tesla Илона Маска от его обязанностей руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE).

Цена акций Amazon.com Inc. выросла на 2%. Причиной этого стали новости о том, что компания подала заявку на покупку всей соцсети TikTok китайской ByteDance. Сумма предложения не уточняется.

Бумаги Charles Schwab Corp. подорожали на 1,2% - до $78,59. Аналитики Citi улучшили рекомендацию для них до "покупать" с "нейтрального уровня", подняв прогнозную котировку до $102 с $82.

Кроме того, котировки акций United Airlines Holdings повысились на 4,7%, GE Vernova Inc. - на 4,8%, Apple Inc. и Nvidia Corp. - на 0,3%, Boeing Co. и Walt Disney Co. - на 0,2%.

В то же время цена акций nCino Inc. рухнула почти на 20%. Разработчик программного обеспечения для облачных услуг получил в минувшем квартале скорректированную прибыль в 12 центов на бумагу при консенсус-прогнозе в 19 центов, а также дал слабый прогноз на весь год.

Бумаги еще одного разработчика ПО BlackBerry подешевели на 9,1% также из-за разочаровавшей инвесторов квартальной отчетности.

Котировки акций Rivian упали на 6%. Производитель электромобилей в первом квартале снизил поставки на 36% - до 8,64 тыс. Аналитики в среднем ожидали, что продажи составят около 9 тыс. машин.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду вырос на 235,36 пункта (на 0,56%) и составил 42225,32 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов повысилось на 37,9 пункта (на 0,67%) - до 5670,97 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 151,16 пункта (на 0,87%) и завершил сессию на отметке 17601,05 пункта.