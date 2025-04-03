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Сбер переводит кредиты Драйв клик банка на свой баланс

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Драйв клик банк ("дочка" Сбербанка) уведомил клиентов о переводе автокредитов на обслуживание в материнскую структуру.

"Группа Сбер трансформирует автомобильное направление бизнеса, переводя автокредиты Драйв клик банка, по которым есть согласие на уступку, на обслуживание в Сбербанк", - говорится в сообщении Драйв клик банка.

Для клиентов, ранее не предоставивших такое согласие, банк организовал сервис по его оформлению.

Сбербанк в сентябре 2024 года принял решение о прекращении Драйв клик банком выдачи автокредитов в срок до 1 марта 2025 года, говорится в годовой отчетности дочернего подразделения.

"Банк приступил к подготовке плана, направленного на прекращение деятельности. По состоянию на дату подготовки отчетности (14 марта - ИФ) решение единственного участника о добровольной ликвидации банка не принято и, исходя из ожиданий руководства банка, может быть принято не ранее III квартала 2025 года. В случае принятия такого решения завершение ликвидационных процедур произойдет не ранее второго полугодия 2026 года", - отмечает Драйв клик банк.

Кредитный портфель Драйв клик банка после вычета резервов по РСБУ в 2024 году сократился на 19% - до 244 млрд рублей.

Объем портфеля автокредитов группы Сбера после вычета резервов по МСФО на 31 декабря 2024 года составлял 573,6 млрд рублей, за 2024 год этот портфель вырос в 1,8 раза.

Драйв клик банк (ранее - Сетелем банк) является одним из лидеров российского рынка автокредитования.

Он, как и ряд других дочерних организаций Сбербанка, в апреле 2022 года подпал под блокирующие санкции США.

Сбербанк стал акционером Сетелем банка в 2012 году. Соглашение о совместном предприятии с BNP Paribas Personal Finance ранее предоставляло Сбербанку возможность выкупить долю партнера и консолидировать 100% Сетелем банка на определенном этапе развития бизнеса.

Драйв клик банк по итогам 2024 года занимал 37-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Сбер Драйв клик банк
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