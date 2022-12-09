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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Сетелем банк группы Сбера сменил название на Драйв клик банк

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Сетелем банк (полностью принадлежит Сбербанку) сменил название на Драйв клик банк, следует из данных ЕГРЮЛ.

"Изменение названия Сетелем банка было запланировано давно", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.

Сетелем банк с 2019 года владеет товарными знаками "Драйв клик".

"Новое название Драйв клик банк более точно отражает принцип работы, на котором строится автокредитование банка - простой, технологичный процесс в один клик", - отметил Сбербанк.

Изменение названия не влечет за собой смены организационно-правовой формы: банк входит в группу компаний Сбербанка, подчеркнул материнский банк.

Сетелем банк, как и ряд других дочерних организаций Сбербанка, в апреле 2022 года попал под блокирующие санкции США.

Сбербанк стал акционером Сетелем банка в 2012 году. Соглашение о совместном предприятии с BNP Paribas Personal Finance предоставляло Сбербанку возможность выкупить долю партнера и консолидировать 100% Сетелем банка на определенном этапе развития бизнеса.

Сетелем банк по итогам 2021 года занимает 39-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

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