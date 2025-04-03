Fitch понизило рейтинг Китая до "A" с "A+"

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Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Китая в иностранной валюте до "A" с "A+".

Как говорится в пресс-релизе агентства, прогноз рейтингов - "стабильный".

Понижение рейтинга эксперты Fitch объясняют ожиданиями дальнейшего ухудшения госфинансов Китая и быстрого увеличения госдолга страны.

"Мы полагаем, что власти продолжат использовать бюджетные стимулы для поддержки экономического роста в условиях слабого внутреннего спроса, повышения торговых пошлин, а также дефляционного давления, - отмечается в пресс-релизе. - Этот фактор, одновременно со структурным ухудшением базы доходов, будет поддерживать высокий бюджетный дефицит КНР".

Согласно прогнозу Fitch, дефицит бюджета Китая увеличится с 6,5% ВВП в 2024 году до 8,4% ВВП в 2025 году, что существенно выше среднего значения в 2,7% ВВП для стран рейтинговой категории "A".

Эксперты агентства ожидают замедления темпов экономического роста КНР в этом году до 4,4% с 5% в 2024 году.

Долгосрочный рейтинг Китая в национальной валюте также понижен до "A" с "A+", краткосрочные рейтинги подтверждены на уровне "F1".