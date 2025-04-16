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Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2025 году до менее 2%

Это внеочередное изменение прогноза агентства на фоне неопределенности в мировой торговле

Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2025 году до менее 2%
Фото: Cem Ozdel/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Агентство Fitch Ratings выпустило внеочередное обновление своего ежеквартального макропрогноза для мировой экономики (Global Economic Outlook, GEO), ухудшив прогнозы на фоне эскалации внешнетороговой напряженности.

Прогноз роста мирового ВВП был ухудшен на 0,4 процентного пункта по сравнению с мартовской оценкой, до менее 2%. В пресс-релизе Fitch отмечается, что это худший результат для глобальной экономики с 2009 года, не считая периода пандемии коронавируса.

Оценка роста ВВП США и Китая ухудшена на 0,5 п.п., до 1,2% и менее 4% соответственно. При этом в Штатах, как ожидается, рост будет постепенно замедляться и достигнет всего 0,4% в годовом выражении в четвертом квартале. Рост китайской экономики будет ниже 4% и в 2026 году.

Экономика еврозоны, как ожидается, вырастет "существенно медленнее", чем на 1%.

Кроме того, аналитики Fitch понизили прогноз цен на нефть марки Brent на текущий год на $5, до $65 за баррель.

Brent Fitch США Китай еврозона
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