Выручка группы ОЗК по МСФО в 2024 г. снизилась на 9,7%, почти до 91 млрд рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Выручка группы ОЗК (АО "Объединенная зерновая компания" и подконтрольные общества) по МСФО в 2024 году снизилась на 9,7%.

Как сообщается в ее отчетности, выручка составила 90,683 млрд рублей против 100,431 млрд рублей в 2023 году, валовая прибыль - 16,893 млрд рублей против 18,53 млрд рублей, EBITDA - 13,627 млрд рублей против 16,234 млрд рублей соответственно.

Чистая прибыль компании упала до 8,983 млрд рублей с 10,947 млрд рублей в 2023 году.

Как сообщается в пресс-релизе компании, наиболее прибыльным сегментом стала портовая перевалка грузов.

В 2024 году ключевой актив группы - ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (ПАО "НКХП") перевалил на экспорт 8,4 млн тонн зерновых культур. Это стало абсолютным рекордом за всю историю предприятия, подчеркивается в пресс-релизе.

Группа ОЗК - торгово-логистический оператор сельскохозяйственной продукции, единственная российская инфраструктурная компания с государственным участием на рынке сельхозпродукции. Компания на 50% плюс одна акция принадлежит государству. Вторым акционером (50% минус одна акция) является "Деметра-Холдинг". ОЗК более 20 лет выполняет функции государственного агента по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна.