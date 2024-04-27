Группа ОЗК в 2023 году увеличила выручку по МСФО на 36,2%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Группа ОЗК ("Объединенная зерновая компания") в 2023 году увеличила выручку по МСФО на 36,2%.

"Согласно консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по стандартам МСФО, выручка группы ОЗК в 2023 году составила 100,4 млрд рублей – это плюс 26,7 млрд рублей по сравнению с 2022 годом, а показатель EBITDA – 16,2 млрд рублей, что на 10,3 млрд рублей больше, чем в 2022 году", - сообщил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор компании Дмитрий Сергеев.

Таким образом, выручка выросла на 36,2%, EBITDA – в 2,7 раза.

Чистая прибыль компании, согласно ее отчетности, в 2023 году составила 10,9 млрд рублей против 3,55 млрд рублей в 2022 году.

По словам гендиректора, такие результаты достигнуты благодаря увеличению объема экспорта, а также перевалки зерна.

Сергеев также сообщил, что в 2022/23 сельхозгоду ОЗК экспортировала 2,3 млн тонн зерна. "Основными направлениями, как и ранее, стали страны Африки, Ближнего Востока и Азии. При этом существенных изменений в логистике не произошло: мы смогли адаптироваться и сохранить присутствие на наших традиционных рынках – это Турция, Бангладеш, Иран и Египет", - сказал он.

При этом глава ОЗК обратил внимание на постепенное увеличение доли отгрузок на базисе CFR (с доставкой конечному покупателю). "Если в 2019/20 сельхозсезоне на них приходилось 14,7%, то в 2022/23 – уже 97%. Это связано с развитием прямых поставок импортерам зерна из дружественных стран, что является закономерным результатом активной работы на этом направлении", - считает он.

"Если смотреть на динамику экспорта по календарным годам, то в 2023 году компания отправила на экспорт почти 3 млн тонн зерна, что стало наивысшим показателем за последние пять лет. По сравнению с 2019 годом экспорт увеличился с 1,6 млн тонн до 2,9 млн тонн", - сообщил Сергеев.

По его прогнозу, в текущем сельхозсезоне (июль 2023-июнь 2024 гг.) экспорт уже составляет порядка 3 млн тонн. До конца сезона законтрактовано к отгрузке еще около 700 тыс. тонн пшеницы.

"Среди новых для нас направлений экспорта – Малави, Мозамбик, Руанда и Малайзия. Значительные объемы – 103 тыс. тонн – впервые отгрузили в Индонезию. Продолжаем работать и с традиционными партнерами. В Турцию экспортировали порядка 470 тыс. тонн пшеницы, стабильно растут поставки в Бангладеш – отправлено уже почти 630 тыс. тонн. Успешно участвуем в государственных тендерах Ирана, куда на текущий момент экспортировали почти 70% от объема поставок прошлого сезона в эту страну – 264 тыс. тонн", - сообщил Сергеев.

Группа ОЗК – торгово-логистический оператор сельскохозяйственной продукции, входит в топ-5 крупнейших экспортеров российского зерна. Компания на 50% плюс одна акция принадлежит государству. Вторым акционером (50% минус одна акция) является "Деметра-Холдинг". ОЗК более 20 лет выполняет функции государственного агента по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна.