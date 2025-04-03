Индекс активности в сфере услуг США в марте снизился до 50,8 пункта

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в марте опустился до 50,8 пункта по сравнению с 53,5 пункта в феврале, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 53 пунктов, по данным Trading Economics.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Индекс остается выше этой отметки девять месяцев подряд, однако его мартовское значение оказалось самым низким с июня прошлого года, отмечает ISM.

Подындекс новых заказов в марте снизился до 50,4 пункта с февральских 52,2 пункта.

Индикатор занятости составил 46,2 пункта против 53,9 пункта месяцем ранее и впервые за шесть месяцев перешел на территорию сокращения.

Подындекс сроков поставок уменьшился до 50,6 пункта с 53,4 пункта в феврале, ценового давления - до 60,9 пункта с 62,6 пункта в феврале.

ISM отмечает существенный рост числа респондентов, выражающих обеспокоенность перспективой роста издержек из-за введения новых пошлин.

"Несмотря на увеличение числа комментариев о влиянии тарифов и сохранение опасений относительно потенциальных пошлин и сокращения государственных расходов, в краткосрочных ожиданиях респондентов наблюдался баланс", - говорится в сообщении ISM.

Институт управления поставками рассчитывает индекс ISM Services на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

Значение мартовского индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемого S&P Global, было пересмотрено с повышением - до 54,4 пункта (максимума с начала года) с предварительно объявленных 54,3 пункта. В феврале показатель составил 51 пункт.

Сводный PMI увеличился в марте до 53,5 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее.