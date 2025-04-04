"Газпром" впервые провел профилактику на "Силе Сибири" без остановки поставок газа

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Регулярные плановые профилактические работы на экспертном газопроводе в Китай "Сила Сибири" этой весной были впервые проведены без полной остановки поставок газа.

"На газопроводе "Сила Сибири" успешно выполнены планово-профилактические работы. Впервые - без остановки поставок газа. Работы проводились с 28 марта по 4 апреля. По просьбе китайской стороны "Газпром" организовал профилактику объектов "Силы Сибири" таким образом, чтобы продолжать в этот период поставки газа в специально оговоренных сторонами объемах", - сообщил "Газпром".

После завершения планово-профилактических работ суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" снова выведены на максимальный контрактный уровень.

В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью, напоминают российские газовики.

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В 2022 году к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области. С декабря 2024 года магистраль вышла на полную экспортную производительность - 38 млрд куб. м газа в год.