"Газпром" в 2024 году поставил в Китай по "Силе Сибири" около 31 млрд куб. м газа

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2024 году поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" около 31 млрд куб. м газа, сообщил на селекторном совещании председатель правления компании Алексей Миллер.

Для 2024 года был предусмотрен контрактный объем в 30 млрд куб. м. Увеличение фактического результата по отношению к плану прежде всего было обеспечено досрочным, на месяц раньше выводом магистрали на проектный уровень - 38 млрд куб. м в годовом исчислении.

"Мы уже точно знаем, что по итогам 2024 года мы перевыполним план поставок газа в Китай - 30 млрд куб. м. Поставим где-то около 31 млрд. И конечно же, такой старт работы "Силы Сибири" уже на максимальной проектной мощности дает нам основания полагать, что и в 2025 году мы в Китай поставим газа свыше контрактных обязательств", - сказал Миллер.

"Газпром" начал поставки газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В 2022 году к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области.

После очередного наращивания объема суточных поставок "Газпром" становится крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, с большим запасом обойдя Туркменистан.

При этом по сумме поставок (с учетом также экспорта в виде СПГ) Россия уже давно является лидером по поставкам в КНР.