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Не исполняющие соглашение страны ОПЕК+ представят новые графики компенсаций к 15 апреля

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в субботу, прошедшем в режиме видеоконференции, рассмотрел данные по добыче нефти за январь и февраль 2025 года и отметил общее исполнение сделки альянсом, говорится в пресс-релизе.

Комитет выделил страны, которые не достигли полного соответствия сделки и уровня компенсаций, и напомнил исключительную важность достижения полного соответствия (квотам - ИФ) и компенсаций в дополнение к представлению обновленных графиков компенсаций в секретариат ОПЕК к 15 апреля.

Как сообщили источники "Интерфакса", исполнение сделки и компенсации недосокращенных объемов были единственным вопросом, который рассматривал JMMC в субботу.

Следующее заседание JMMC запланировано на 28 мая, так же, как встреча всех министров стран ОПЕК+. По словам источников, встреча, вероятно, пройдет онлайн.

ОПЕК+ нефть JMMC
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