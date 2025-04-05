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Казахстан вместе с семью странами ОПЕК+ скорректирует график возвращения объемов добычи нефти

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Восемь стран ОПЕК+, реализующих дополнительные добровольные сокращения, в том числе Казахстан, провели совместную оценку рыночной ситуации, принято решение о корректировке ранее согласованного графика постепенного возвращения объемов на рынок, сообщила в субботу пресс-служба Минэнерго Казахстана.

"Казахстан подтвердил приверженность ОПЕК+ на 59-м заседании JMMC. В ходе заседания были рассмотрены данные о выполнении странами-участниками обязательств по соглашению ОПЕК+ за январь-февраль 2025 года, отмечен общей уровень выполнения для стран ОПЕК+, также обсуждены текущие тенденции на мировом нефтяном рынке", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что комитет высоко оценил дополнительные добровольные сокращения восьми стран в целях поддержания стабильности рынка и отметил критическую важность достижения полного соблюдения обязательств и компенсации.

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"Казахстан также принял участие во встрече 3 апреля, в рамках которой восемь стран, реализующих дополнительные добровольные сокращения, в том числе Казахстан, провели совместную оценку рыночной ситуации. По итогам встречи 3 апреля было принято решение о корректировке ранее согласованного графика постепенного возвращения объемов на рынок, с учетом складывающейся конъюнктуры и в интересах стабильности", - говорится в сообщении.

В Минэнерго подчеркивают, что Казахстан продолжает следовать договоренностям в рамках ОПЕК+ и продолжит конструктивное взаимодействие с партнерами по альянсу, руководствуясь как международными обязательствами, так и национальными интересами.

Казахстан на заседании представлял министр энергетики Ерлан Аккенженов.

Казахстан ОПЕК+ JMMC
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