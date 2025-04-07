В РФ увеличили до 12 лет срок реализации проектов в рамках рыбных инвестквот

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ увеличило с 8 до 12 лет предельный срок реализации проектов в рамках программы инвестиционных рыбных квот.

Это предусмотрено постановлением, подписанным 25 марта 2025 года и размещенным на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, решение о продлении срока будет принимать комиссия при условии соблюдения условий договора о предоставлении доли квоты добычи водных биоресурсов и наличия обоснования.

"С предложением увеличить предельные сроки реализации инвестиционных проектов выступило Росрыболовство, инициативу поддержал Минсельхоз. Мера принята для поддержки рыбохозяйственных предприятий, которые осуществляют программу модернизации отрасли в условиях беспрецедентного санкционного давления. Решение позволит инвесторам избежать рисков расторжения договоров о предоставлении инвестиционных квот и завершить строительство судов", - говорится в сообщении Росрыболовства.

Программа инвестквот (предоставление компаниям квот на вылов в обмен на строительство рыболовного флота и перерабатывающих заводов) действует в РФ с 2016 года. В рамках первого этапа (с 2017 года) построено 39 судов (23 рыбопромысловых и 16 краболовов), 25 рыбоперерабатывающих заводов. Кроме того, идет реализация проектов по строительству судов, заключено 96 договоров с инвестиционным обязательством по строительству 60 рыбопромысловых судов и 36 краболовов.

В ходе второго этапа (начался в 2023 году) планируется построить 31 судно (4 рыбопромысловых, 4 транспортных рефрижератора и 23 краболовов), 4 логистических комплекса и 11 перерабатывающих заводов (9 большой мощности и 2 малой мощности). К настоящему времени завершено строительство одного краболова и 2 заводов.

Инвестквоты предоставляются на срок до 15 лет.