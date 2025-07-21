Правительство уточнило правила строительства судов-краболовов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Правительство внесло изменения в требования к проектам по строительству судов-краболовов в рамках механизма инвестиционных квот. Соответствующее постановление было подписано 17 июля 2025 года, сообщает сайт правительства.

"Внесенные правительством изменения позволят заключать с инвесторами новые договоры по высвободившимся долям инвестиционной квоты", - говорится в пресс-релизе. Эта возможность появляется после расторжения соглашения с предыдущим инвестором. Практика последних лет показывала, что существовавшая нормативно-правовая база затрудняла достройку судов-краболовов, отмечается в сообщении.

"Отрасль рыбопромыслового судостроения сейчас на подъеме, в том числе благодаря глубокой модернизации производства. Механизм "квот под киль" перезапустил процесс создания российского промыслового флота. Принятые правительством поправки позволят оперативно реагировать на изменение ситуации и в случае выхода из проектов судостроительных компаний или инвесторов, не теряя темпа, подключать других участников - для успешного и своевременного завершения строительства новых судов-краболовов", - отметил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Программа инвестквот (предоставление компаниям квот на вылов в обмен на строительство рыболовного флота и перерабатывающих заводов) действует в России с 2016 года. В рамках первого этапа (с 2017 года) построено 39 судов (23 рыбопромысловых и 16 краболовов), 25 рыбоперерабатывающих заводов. Кроме того, идет реализация проектов по строительству судов, заключено 96 договоров с инвестиционным обязательством по строительству 60 рыбопромысловых судов и 36 краболовов.

В ходе второго этапа (начался в 2023 году) планируется построить 31 судно (4 рыбопромысловых, 4 транспортных рефрижератора и 23 краболова), 4 логистических комплекса и 11 перерабатывающих заводов (9 большой мощности и 2 малой мощности).

Инвестквоты предоставляются на срок до 15 лет.

В апреле 2025 года правительство продлило с 8 до 12 лет срок реализации проектов в рамках рыбных инвестквот.