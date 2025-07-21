Поиск

Правительство уточнило правила строительства судов-краболовов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Правительство внесло изменения в требования к проектам по строительству судов-краболовов в рамках механизма инвестиционных квот. Соответствующее постановление было подписано 17 июля 2025 года, сообщает сайт правительства.

"Внесенные правительством изменения позволят заключать с инвесторами новые договоры по высвободившимся долям инвестиционной квоты", - говорится в пресс-релизе. Эта возможность появляется после расторжения соглашения с предыдущим инвестором. Практика последних лет показывала, что существовавшая нормативно-правовая база затрудняла достройку судов-краболовов, отмечается в сообщении.

"Отрасль рыбопромыслового судостроения сейчас на подъеме, в том числе благодаря глубокой модернизации производства. Механизм "квот под киль" перезапустил процесс создания российского промыслового флота. Принятые правительством поправки позволят оперативно реагировать на изменение ситуации и в случае выхода из проектов судостроительных компаний или инвесторов, не теряя темпа, подключать других участников - для успешного и своевременного завершения строительства новых судов-краболовов", - отметил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Программа инвестквот (предоставление компаниям квот на вылов в обмен на строительство рыболовного флота и перерабатывающих заводов) действует в России с 2016 года. В рамках первого этапа (с 2017 года) построено 39 судов (23 рыбопромысловых и 16 краболовов), 25 рыбоперерабатывающих заводов. Кроме того, идет реализация проектов по строительству судов, заключено 96 договоров с инвестиционным обязательством по строительству 60 рыбопромысловых судов и 36 краболовов.

В ходе второго этапа (начался в 2023 году) планируется построить 31 судно (4 рыбопромысловых, 4 транспортных рефрижератора и 23 краболова), 4 логистических комплекса и 11 перерабатывающих заводов (9 большой мощности и 2 малой мощности).

Инвестквоты предоставляются на срок до 15 лет.

В апреле 2025 года правительство продлило с 8 до 12 лет срок реализации проектов в рамках рыбных инвестквот.

Дмитрий Патрушев Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прокуроры проверят подорожание воды в аэропортах на фоне задержек рейсов

Прокуроры проверят подорожание воды в аэропортах на фоне задержек рейсов
Авиакатастрофа в Актау

РФ будет ждать официальные итоги разбирательства о крушении самолета AZAL

РФ будет ждать официальные итоги разбирательства о крушении самолета AZAL

Минтруд РФ предложил установить МРОТ на 2026 год на уровне 27 тыс. рублей

Минтруд РФ предложил установить МРОТ на 2026 год на уровне 27 тыс. рублей

Посол Израиля в РФ завершит миссию осенью

Из-за ЧП на станции в Ростовской области задерживаются более 50 поездов

Оператор ж/д перевозок сообщил о задержке 17 пассажирских поездов в Крым и из Крыма

Проезда по Крымскому мосту ожидает более 1,5 тысячи автомобилей

Минобороны заявило о нейтрализации за ночь 74 дронов

Два человека ранены при атаке дронов в Белгородской области

Количество сбитых дронов, атаковавших Москву в ночь на понедельник, достигло 13

Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6789 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2302 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });