Сбербанк с 11 апреля снижает ставки по флагманским вкладам на 1 п.п.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк с 11 апреля снижает ставки по флагманским вкладам на 1 процентный пункт - до 20% годовых.

"Сбербанк предупредил клиентов, что с 11 апреля снижает ставки по вкладам линеек "Лучший %" и "Сбер вклад". Максимальная ставка для всех клиентов будет 20% годовых", - говорится в сообщении банка.

При этом для клиентов с пакетом "Сбер премьер" максимальная ставка со сроком размещения средств на 4-5 месяцев составит 20,25%, отметила кредитная организация.

Сейчас максимальные ставки по линейкам "Лучший %" и "Сбер вклад" составляет 21% (со "Сбер премьером" - 21,25%).

Изменение условий не распространяется на вклады, которые будут оформлены до этой даты, подчеркнул банк.

Условия по накопительному счету пока не меняются, уточнила кредитная организация. Сейчас максимальная ставка по этому продукту составляет 22%.

Необходимость соблюдения минимальных уровней норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) в конце прошлого года усилила конкуренцию банков за средства клиентов, что привело к увеличению спреда между ставками по депозитам и ключевой ставкой.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе отмечал возвращение ставок по депозитам в район ключевой ставки Банка России (сейчас - 21%). "То расхождение депозитно-кредитных ставок с ключевой ставкой, которое произошло в ноябре-декабре, носило весьма кратковременный характер. На текущий момент депозитные ставки (мы видим и по рознице, и по депозитам юрлиц) вернулись к уровню ключевой ставки. Ставки в рознице ушли ниже ключевой ставки, как это происходит в нормальной ситуации. И тоже этот спред довольно существенно сократился, и мы думаем, что он во втором квартале полностью нормализуется", - сказал он тогда.

Т-Банк также сообщил о планах снизить ставки по некоторым вкладам. С 8 апреля ставка по непополняемым вкладам сроком на 2 месяца составит 19% годовых (ранее - 21%), ставка по пополняемым вкладам сроком 2 месяца составит 17% (ранее - 18%). Ставки по вкладам с другими сроками остаются без изменений.



