Банк России ждет нормализации спредов между ставками привлечения и "ключом" во II квартале

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Банк России ожидает полной нормализации спредов между ставками по депозитам и ключевой ставкой во втором квартале, заявил в Госдуме зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"То расхождение депозитно-кредитных ставок с ключевой ставкой, которое произошло в ноябре-декабре, носило весьма кратковременный характер. На текущий момент депозитные ставки (мы видим и по рознице, и по депозитам юрлиц) вернулись к уровню ключевой ставки. Ставки в рознице ушли ниже ключевой ставки, как это происходит в нормальной ситуации. И тоже этот спред довольно существенно сократился, и мы думаем, что он во втором квартале полностью нормализуется", - сказал он.

Необходимость соблюдения минимальных уровней норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) в конце прошлого года усилила конкуренцию банков за средства клиентов, что привело к увеличению спреда между ставками по депозитам и ключевой ставкой. На фоне роста стоимости пассивов банки стали увеличивать спреды и по кредитам.

Чтобы снизить влияние НКЛ на ценообразование банковских продуктов, Банк России принял решение расширить возможности использования банками безотзывной кредитной линии (БКЛ), а также сдвинул на полгода график перехода крупнейших банков на соблюдение норматива краткосрочной ликвидности без БКЛ: с 1 января по 30 июня 2025 года продолжит действовать текущий уровень в 50%, а с 1 июля 2025 года он вырастет до 60%. В феврале 2025 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина, заявила, что эти меры позволили сузить спреды между ставками привлечения и ключевой ставкой.