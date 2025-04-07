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Доходы главы Exxon Mobil в 2024 году выросли на 19%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Общий размер доходов главного исполнительного директора Exxon Mobil Даррена Вудса в 2024 году вырос на 19,3% и составил $44,1 млн, сообщила компания.

В том числе базовая зарплата составила около $2 млн, бонус - $4,5 млн, сумма вознаграждения в виде акций Exxon - $26,8 млн.

Общая сумма заработка СЕО превысила средний размер зарплаты сотрудников компании примерно в 230 раз. Заработки персонала Exxon в среднем выросли на 2,6% - до $190,3 тысячи.

Ранее сообщалось, что доход главного исполнительного директора Chevron Corp. Майкла Вирта в 2024 году увеличился на 23,4% и достиг $32,7 млн. При этом заработки сотрудников компании в среднем снизились на 6,8% - до $163,7 тысячи.

Exxon Mobil Exxon Даррен Вудс США
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