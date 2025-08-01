Exxon Mobil сократила чистую прибыль на 23% во II кв., лучше прогнозов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil сократила чистую прибыль и выручку во втором квартале 2025 года, однако оба показателя превзошли ожидания рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $7,08 млрд, или $1,64 в расчете на акцию, по сравнению с $9,2 млрд, или $2,14 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка понизилась до $81,5 млрд с $93,06 млрд.

Консенсус-прогноз, составленный LSEG, предусматривал прибыль в размере $1,54 на акцию при выручке в $80,77 млрд.

Добыча углеводородов Exxon Mobil во втором квартале выросла до 4,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) по сравнению с 4,358 млн б.н.э./сут. годом ранее. Это рекордный показатель за 25 лет.

Прибыль в сегменте upstream (разведка и добыча нефти и газа) в апреле-июне сократилась на 23%, до $5,4 млрд с $7,07 млрд во втором квартале прошлого года. В сегменте переработки прибыль подскочила на 44%, до $1,37 млрд против $946 млн.

Капиталовложения Exxon Mobil во втором квартале составили $6,3 млрд. На весь текущий год компания планирует их на уровне $27-29 млрд.

В минувшем квартале Exxon Mobil вернула акционерам $9,2 млрд. Она выплатит дивиденды в размере $0,99 на акцию по итогам прошедшего квартала.

Бумаги Exxon Mobil дорожают на 0,9% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала года капитализация компании выросла на 3,8%, до $481,1 млрд.