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Чистая прибыль "Саянскхимпласта" в 2024 году упала более чем в 100 раз

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - АО "Саянскхимпласт", крупнейший российский производитель поливинилхлорида, в 2024 году снизило чистую прибыль более чем в 100 раз в годовом измерении - до 20,73 млн рублей, говорится в отчете компании по РСБУ.

Выручка предприятия уменьшилась на 8,6% - до 23,307 млрд рублей при снижении себестоимости на 1,7%, до 17,97 млрд рублей.

Валовая прибыль упала на 26% - до 5,33 млрд рублей, а прибыль от продаж - в 5,5 раза, до 574,55 млн рублей.

Прочие расходы в отчетном году выросли в 1,7 раза - до 453,6 млн рублей.

В комментариях к отчетности "Саянскхимпласт" отмечает, что загрузка его производственных мощностей по выпуску ПВХ в 2024 году составила 92,9% (в 2023 году - 84,2%). При этом выпуск продукции в прошлом году сдерживался инфраструктурными ограничениями - вовремя доставить ее по покупателя было сложно из-за высокой загрузки Восточного полигона РЖД.

Компания прогнозирует, что на фоне ужесточения ипотечной политики и возможного снижения числа новых проектов в строительстве спрос на ПВХ в 2025 году будет ниже, чем в 2024 году.

Сейчас компания поставляет ПВХ более чем 80 потребителям, большинство из которых находится в России.

В 2023 году "Саянскхимпласт" получил чистую прибыль по РСБУ в размере 2,088 млрд рублей, выручку - 25,499 млрд рублей.

АО "Саянскхимпласт" - крупнейший российский производитель поливинилхлорида, используемого для изготовления конструкционно-строительных и изоляционных материалов.

Саянскхимпласт Восточный полигон
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