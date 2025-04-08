"Саянскхимпласт" в ответ на иск Генпрокуратуры заявил о законности своего создания

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - АО "Саянскхимпласт" создавалось при участии государства и всегда работало в рамках законодательства, заявило предприятие в ответ на иск Генпрокуратуры, которая через суд требует вернуть завод в госсобственность.

"Деятельность АО "Саянскхимпласт" неизменно строилась на неукоснительном соблюдении принципа законности. Решения о создании общества были приняты при непосредственном участии представителей государства. Процедура создания общества и его последующая деятельность являлись предметом проверок органов государственного контроля (надзора), в том числе органов прокуратуры. По итогам проверок претензии не предъявлялись", - сказано в заявлении на сайте компании.

На исковое заявление Генпрокуратуры предприятие пообещало представить "обоснованные возражения".

"Саянскхимпласт" также отмечает, что после создания АО была реализована программа модернизации производства, внедрены современные технологии.

Сейчас производственный комплекс предприятия функционирует в штатном режиме, обеспечивается выпуск и отгрузка готовой продукции.

Генпрокуратура подала иск в Хамовнический суд Москвы к фактическому владельцу предприятия, бывшему главе Законодательного собрания Иркутской области Виктору Круглову, а также его жене и детям. Согласно базе суда, иск зарегистрирован 2 апреля, днем позже принят к производству. Суд также вынес определение об обеспечении (предварительной защите) иска.

Как писал "Коммерсантъ", иск в том числе носит антикоррупционный статус. В нем говорится, что вопреки установленным законами запретам и ограничениям, Круглов совмещал бизнес и госслужбу.

Круглов с 1987 года занимал руководящие должности в "Саянскхимпроме", а после его назначения гендиректором в 1997 году принял решение "обратить госпредприятие в свою пользу", заявляет Генпрокуратура. Для этого, по данным надзорного ведомства, в 1997-2000 годах он учредил дочерние фирмы, в уставные капиталы которых были выведены производственные мощности ОАО "Саянскхимпром". Затем гендиректор изъял "дочки" из-под управления самого предприятия, оформив их на специально созданные аффилированные ему фирмы.

Круглов позже организовал ведение бизнеса по системе "центр убытков" - ОАО "Саянскхимпром", "центр прибыли" - АО "Саянскхимпласт". Так в 2003 году "Саянскхимпром" был доведен до банкротства, считает Генпрокуратура.

АО "Саянскхимпласт" - крупнейший российский производитель поливинилхлорида, используемого для изготовления конструкционно-строительных и изоляционных материалов.