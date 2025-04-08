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Кольская АЭС вывела энергоблок №4 в резерв для последующего планового ремонта

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Кольская АЭС (КАЭС, Мурманская область) перевела в "холодный резерв" энергоблок №4 перед его планово-предупредительным ремонтом, сообщила пресс-служба станции.

Работы начнутся 14 апреля. В планах специалистов выполнить регламентные мероприятия по профилактическому ремонту реакторной, турбогенераторной установок и перегрузке ядерного топлива.

Кроме того, работы предусматривают, в том числе, модернизацию электротехнического оборудования с заменой автоматических выключателей в комплексном распределительном устройстве.

В настоящее время на КАЭС в работе находятся энергоблоки №1, 2 и 3, которые несут нагрузку 1220 МВт.

Ранее на станции прошел планово-предупредительный ремонт энергоблока №1, который завершился досрочно.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска, на берегу озера Имандра. АЭС является крупнейшим энергетическим предприятием на Кольском полуострове, поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.

В 2024 году КАЭС выработала 11,386 млрд кВт.ч электроэнергии, на 5,4% больше, чем в 2023 году.

КАЭС Кольская АЭС Мурманская область
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