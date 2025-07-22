Кольская АЭС начала плановый ремонт энергоблока №2

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Кольская АЭС (КАЭС, Мурманская область) начала планово-предупредительный ремонт энергоблока №2, сообщает пресс-служба станции.

Ремонт продлится более 50 суток. За это время планируется выполнить работы по капитальному ремонту реакторной установки, провести текущий ремонт паротурбинных установок, а также перегрузку ядерного топлива.

Кроме того, запланирована модернизация электротехнического оборудования с заменой автоматических выключателей в комплексном распределительном устройстве, а также замена главного предохранительного клапана в системе защиты 1-го контура.

Сейчас на КАЭС в работе находятся энергоблоки №1 и №4, которые несут суммарную нагрузку 880 МВт. Энергоблок №3 с июня проходит планово-предупредительный ремонт.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска, на берегу озера Имандра. АЭС является крупнейшим энергетическим предприятием на Кольском полуострове, поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии. В эксплуатации находятся четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.

В 2024 году КАЭС выработала 11,386 млрд кВт.ч электроэнергии, на 5,4% больше по сравнению с предыдущим годом.