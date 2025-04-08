Объем золота в ETF в марте вырос еще на 92 тонны
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в марте 2025 года прибавили $8,6 млрд, что соответствует 92 тоннам золота, подсчитал World Gold Council (WGC).
В общей сложности по итогам I квартала прирост составил $21,1 млрд (226,5 тонны). Больше в стоимостном выражении было только во II квартале 2020-го.
На конец марта стоимость золота в мировых фондах достигла $345,4 млрд, что соответствует 3 445,3 тонны.
Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2025 году:
|Регион
|Март, $ млн
|Март, т
|Январь-март, $ млн
|Январь-март, т
|Северная Америка
|6 537,9
|67,4
|12 851,3
|133,8
|Европа
|1 019,7
|13,7
|4 585,7
|54,8
|Азия
|943,5
|9,5
|3 342,3
|34,3
|другие регионы
|98,4
|1,3
|323,1
|3,6
|Итого
|8 599,5
|92,0
|21 102,4
|226,5