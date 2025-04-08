Объем золота в ETF в марте вырос еще на 92 тонны

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в марте 2025 года прибавили $8,6 млрд, что соответствует 92 тоннам золота, подсчитал World Gold Council (WGC).

В общей сложности по итогам I квартала прирост составил $21,1 млрд (226,5 тонны). Больше в стоимостном выражении было только во II квартале 2020-го.

На конец марта стоимость золота в мировых фондах достигла $345,4 млрд, что соответствует 3 445,3 тонны.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2025 году: