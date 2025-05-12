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Объем золота в ETF в апреле вырос еще на 115 тонн

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в апреле 2025 года прибавили $11,2 млрд, что соответствует 115,3 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).

Самый сильный приток с марта 2022 года и продолжающийся рост цен на золото довели стоимость золота в мировых фондах до $378,6 млрд на конец апреля. Это соответствует 3 560,8 тонны драгметалла.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2025 году:

РегионАпрель, $ млнАпрель, тЯнварь-апрель, $ млнЯнварь-апрель, т
Северная Америка4 506,544,217 307,0178,0
Европа(806,9)(0,7)3 773,154,1
Азия7 313,969,610 658,9104,0
другие регионы213,42,2536,95,8
Итого11 226,9115,332 275,9341,9

ETF World Gold Council WGC
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