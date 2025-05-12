Объем золота в ETF в апреле вырос еще на 115 тонн
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в апреле 2025 года прибавили $11,2 млрд, что соответствует 115,3 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).
Самый сильный приток с марта 2022 года и продолжающийся рост цен на золото довели стоимость золота в мировых фондах до $378,6 млрд на конец апреля. Это соответствует 3 560,8 тонны драгметалла.
Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2025 году:
|Регион
|Апрель, $ млн
|Апрель, т
|Январь-апрель, $ млн
|Январь-апрель, т
|Северная Америка
|4 506,5
|44,2
|17 307,0
|178,0
|Европа
|(806,9)
|(0,7)
|3 773,1
|54,1
|Азия
|7 313,9
|69,6
|10 658,9
|104,0
|другие регионы
|213,4
|2,2
|536,9
|5,8
|Итого
|11 226,9
|115,3
|32 275,9
|341,9