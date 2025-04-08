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Цены на нефть возобновили снижение, Brent опускалась ниже $63 за баррель

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть возобновили падение на торгах во вторник, стоимость Brent опускалась ниже отметки в $63 за баррель, WTI торгуется ниже $60 за баррель.

Давление на рынок продолжают оказывать опасения ослабления глобальной экономической активности и, соответственно, спроса на нефть в результате торговой войны, начатой президентом США Дональдом Трампом.

Представитель Белого дома подтвердил в интервью CNBC, что новые пошлины для китайских товаров начнут действовать в 00:01 по времени восточного побережья США в среду.

Ранее Трамп заявил, что введет со среды дополнительные пошлины в 50% на китайский импорт, если Пекин не откажется от ответных мер на американские тарифы. С учетом этого повышения пошлины для китайских товаров достигнут 104%.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:20 по Москве составила $63,11 за баррель, что на $1,1 (1,71%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В ходе сессии она опускалась до $62,68 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,83 (1,37%), до $59,87 за баррель.

Brent WTI США Дональд Трамп Китай
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