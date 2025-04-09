Поиск

Котировки нефти рухнули больше чем на 6%, Brent торгуется ниже $59 за баррель

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок продолжает падать в среду на фоне эскалации торговой напряженности, цена Brent опустилась ниже отметки в $59 за баррель впервые с февраля 2021 года.

К 14:15 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $3,88 (6,18%) до $58,94 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $3,67 (6,16%), до $55,91 за баррель.

Трейдеры продолжают выходить из рискованных активов, опасаясь, что начатая Вашингтоном торговая война приведет к усилению инфляции и ослаблению глобального экономического роста, а соответственно, и спроса на нефть.

9 аппреля вступили в силу масштабные пошлины Вашингтона в отношении иностранных торговых партнеров США, от которых инвесторы ждут ответных шагов. Совокупный размер пошлин для Китая повышается до 104%.

СМИ сообщают, что Пекин поднимает пошлины для американских товаров до 84%.

"Трейдеров пугают перспективы снижения спроса на нефть, - говорится в обзоре ANZ Research, который цитирует The Wall Street Journal. - Негативные последствия падения спроса для рынка усугубит решение ОПЕК+ о наращивании добычи".

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный доклад министерства энергетики о запасах энергоносителей в США. По оценкам Американского института нефти API, опубликованным накануне, резервы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 1,06 млн баррелей.

Канадская South Bow Corp. приостановила работу нефтепровода Keystone из-за механического разрыва, который привел к разливу нефти на юго-востоке штата Северная Дакота. Сроки перезапуска Keystone пока неизвестны. Нефтепровод обеспечивает транспортировку порядка 620 тыс. баррелей в сутки нефти из канадской Альберты американским НПЗ.

API WTI ОПЕК США Brent Китай Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода

Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода
Ипотека в России

Набиуллина не видит рисков возникновения "пузыря" на рынке ипотеки

Набиуллина не видит рисков возникновения "пузыря" на рынке ипотеки

Набиуллина считает, что продажи жилья остаются на приемлемом уровне

Европейские рынки акций падают на 2,2-2,8% после вступления в силу пошлин США

Цена на золото подскочила на 2,4% из-за восстановления спроса на надежные активы

Цена на золото подскочила на 2,4% из-за восстановления спроса на надежные активы

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале вырос до 3,8 трлн рублей

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале вырос до 3,8 трлн рублей

Сбербанк в I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ до 404,5 млрд рублей

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,3% в начале основной сессии торгов

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,3% в начале основной сессии торгов

КТК возобновил отгрузки нефти с ранее остановленного после проверки ВПУ-1

Акции Apple упали на 23% за четыре сессии, Microsoft вновь стала самой дорогой компанией мира

Акции Apple упали на 23% за четыре сессии, Microsoft вновь стала самой дорогой компанией мира
Хроники событий
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне68 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6160 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });