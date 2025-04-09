Котировки нефти рухнули больше чем на 6%, Brent торгуется ниже $59 за баррель

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок продолжает падать в среду на фоне эскалации торговой напряженности, цена Brent опустилась ниже отметки в $59 за баррель впервые с февраля 2021 года.

К 14:15 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $3,88 (6,18%) до $58,94 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $3,67 (6,16%), до $55,91 за баррель.

Трейдеры продолжают выходить из рискованных активов, опасаясь, что начатая Вашингтоном торговая война приведет к усилению инфляции и ослаблению глобального экономического роста, а соответственно, и спроса на нефть.

9 аппреля вступили в силу масштабные пошлины Вашингтона в отношении иностранных торговых партнеров США, от которых инвесторы ждут ответных шагов. Совокупный размер пошлин для Китая повышается до 104%.

СМИ сообщают, что Пекин поднимает пошлины для американских товаров до 84%.

"Трейдеров пугают перспективы снижения спроса на нефть, - говорится в обзоре ANZ Research, который цитирует The Wall Street Journal. - Негативные последствия падения спроса для рынка усугубит решение ОПЕК+ о наращивании добычи".

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный доклад министерства энергетики о запасах энергоносителей в США. По оценкам Американского института нефти API, опубликованным накануне, резервы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 1,06 млн баррелей.

Канадская South Bow Corp. приостановила работу нефтепровода Keystone из-за механического разрыва, который привел к разливу нефти на юго-востоке штата Северная Дакота. Сроки перезапуска Keystone пока неизвестны. Нефтепровод обеспечивает транспортировку порядка 620 тыс. баррелей в сутки нефти из канадской Альберты американским НПЗ.