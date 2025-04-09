Акции Apple упали на 23% за четыре сессии, Microsoft вновь стала самой дорогой компанией мира

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Американский ИТ-гигант Microsoft Corp. вновь стал самой дорогой компанией мира после того, как акции Apple Inc. рухнули на 23% за последние четыре сессии.

На закрытие торгов во вторник рыночная стоимость Microsoft составляла $2,64 трлн, Apple - $2,59 трлн.

По оценкам аналитиков, Apple сильнее других компаний пострадает от введения высоких пошлин на импорт товаров из КНР, поскольку значительная часть продукции Apple производится в Китае. Эксперты UBS полагают, что цены на iPhone 16 Pro Max в США могут в результате подскочить на $350.

В то же время Microsoft находится в числе "компаний, которые, по нашему мнению, лучше защищены" от неопределенности, вызванной пошлинами, полагают аналитики Jefferies.