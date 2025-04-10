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Аналитики допустили рост цены iPhone вдвое в случае переноса производства в США

Аналитики допустили рост цены iPhone вдвое в случае переноса производства в США
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Стоимость смартфонов Apple Inc. может вырасти на 90% или больше, если компания перенесет производство в США, за счет более высоких зарплат и пошлин на импорт деталей, полагают аналитики Bank of America.

"Цены на iPhone могут увеличиться на 25% только за счет более высокой стоимости рабочей силы в США", - написали эксперты банка под руководством Уомси Моэна.

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Даже в случае, если Apple будет собирать смартфоны в Штатах, значительная часть деталей, используемых в iPhone, все равно будет импортироваться из Китая, отметили эксперты. Соответственно, в отношении импорта будут действовать повышенные пошлины.

Президент США Дональд Трамп накануне объявил о немедленном повышении тарифов на импорт товаров из Китая до 125%. Китай в ответ обложил весь американский импорт пошлиной в 84%.

"Китай остается главной неизвестной переменной для Apple", - отметил аналитик Wedbush Дэниэл Айвз.

По его оценкам, компания производит и собирает 90% смартфонов в Китае. Аналитик CFRA Анджело Дзино полагает, что доля составляет 85%. Другие эксперты также отмечают, что часть продукции Apple выпускается во Вьетнаме и Индии, что дает компании определенное пространство для маневра.

Несмотря на опасения, акции Apple взлетели на 15,3% в среду, показав самый значительный рост с 1998 года. В то же время за минувшую неделю капитализация компании упала на 11%. На предварительных торгах в четверг котировки опускаются на 3,3%.

Apple iPhone Bank of America Китай США
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