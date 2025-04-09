Датская Bang & Olufsen повысит цены на свои аудиосистемы из-за пошлин

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Производитель дорогих аудиосистем, наушников и другой электроники Bang & Olufsen A/S планирует увеличить цены на свою продукцию с 1 мая на фоне вводимых правительством США пошлин на импорт товаров в страну.

Bang & Olufsen производит весь свой ассортимент на родине, в Дании. В соответствии с озвученным президентом США Дональдом Трампом списком пошлин, весь импорт из Дании в Штаты теперь будет облагаться тарифом в 20%. На американский рынок приходится примерно 14% выручки компании.

Как говорится в отчетности компании, в финквартале, завершившемся 28 февраля, её чистая прибыль составила 7 млн датских крон ($1,03 млн) по сравнению с 3 млн крон за сопоставимый период годом ранее.

Выручка составила 631 млн крон, увеличившись на 2,8% в годовом выражении. Показатель вырос в странах региона EMEA, а также в Северной и Южной Америках, но снизился в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали прибыль в размере 2 млн крон при выручке в 649 млн крон.

Показатель EBIT за квартал составил 25 млн крон против 8 млн крон годом ранее, валовая рентабельность увеличилась до 55,4% с 53,2%.

Компания по-прежнему ожидает, что в текущем фингоду в целом изменение выручки составит от минус 3% до плюс 3%, а валовая рентабельность изменится в диапазоне от минус 2% до плюс 1%. Свободный денежный поток составит от 0 до 100 млн крон.

Акции Bang & Olufsen дешевеют на 1% на торгах в среду. С начала года капитализация компании подскочила на 31%, до 1,79 млрд крон.

Основанная в 1925 году компания специализируется на производстве аудиоколонок, наушников, телевизоров и аудиосистем в верхнем ценовом сегменте. Стоимость самой дорогой модели колонок Bang & Olufsen на официальном сайте компании достигает 190 тыс. евро.