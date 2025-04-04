Рубио считает, что жители Гренландии не хотят быть частью Дании

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Жители Гренландии должны самостоятельно решить, что будет с их островом, и если они захотят сотрудничать с США, то Вашингтон будет к этому готов, заявил в пятницу глава Госдепа Марко Рубио, отметив, что "это будет выбор гренландцев".

По его мнению, которое приводит газета The Guardian, жители острова "не хотят быть частью Дании". Рубио отметил, что в Гренландии обсуждали принадлежность острова еще до того, как об этом заговорили в США.

"Если они примут такое решение, США потенциально будут готовы сказать: "Хорошо, мы можем быть партнерами с вами". "Пока мы не на этой стадии", - подчеркнул госсекретарь.

На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Гренландию, где заявил, что жители Гренландии получат возможность самостоятельно определить дальнейшую судьбу острова, а затем смогут начать диалог о партнерстве с Вашингтоном.

В этом году президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу заявил, что не намерен отказываться от территориальных притязаний на Гренландию. Он отметил, что США будут согласны принять остров в свой состав, если его народ изъявит такое желание.



