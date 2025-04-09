Ритейлер "Верный" в 2024 году нарастил выручку на 10,6%, чистую прибыль - втрое

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Верный" (ООО "Союз св. Иоанна Воина"), управляющий сетью магазинов "у дома", увеличил в 2024 году выручку по РСБУ на 10,6% до 137 млрд рублей, говорится в его отчетности.

Валовая прибыль компании в прошлом году повысилась на 12,8% до 33,3 млрд рублей. Коммерческие расходы выросли на 9,8% и достигли 32,6 млрд рублей.

Чистая прибыль за 2024 год практически утроилась и составила 616,3 млн рублей.

Первые магазины "Верный" были открыты в конце октября 2012 года в Москве и Санкт-Петербурге, в настоящее время сеть представлена в ряде других регионов.

Под управлением компании находится более 1 тыс. магазинов.