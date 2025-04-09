Поиск

Киргизия временно запретила импорт куриных яиц

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз Киргизии ввел временное ограничение на импорт куриных яиц, сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве считают, что это поможет увеличить производство яиц внутри страны, сделает продукцию киргизских фабрик более конкурентоспособной и снизит зависимость от импорта.

Благодаря реализуемым мерам производственные мощности отечественных птицефабрик увеличились, отметил Минсельхоз. В результате объем импорта снизился до 1,8 млн штук за последние три месяца, тогда как экспорт достиг 8,8 млн.

Киргизия Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода

Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода

Котировки нефти рухнули больше чем на 6%, Brent торгуется ниже $59 за баррель

Ипотека в России

Набиуллина не видит рисков возникновения "пузыря" на рынке ипотеки

Набиуллина не видит рисков возникновения "пузыря" на рынке ипотеки

Набиуллина считает, что продажи жилья остаются на приемлемом уровне

Европейские рынки акций падают на 2,2-2,8% после вступления в силу пошлин США

Цена на золото подскочила на 2,4% из-за восстановления спроса на надежные активы

Цена на золото подскочила на 2,4% из-за восстановления спроса на надежные активы

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале вырос до 3,8 трлн рублей

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале вырос до 3,8 трлн рублей

Сбербанк в I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ до 404,5 млрд рублей

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,3% в начале основной сессии торгов

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,3% в начале основной сессии торгов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6162 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне69 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });