Киргизия временно запретила импорт куриных яиц

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз Киргизии ввел временное ограничение на импорт куриных яиц, сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве считают, что это поможет увеличить производство яиц внутри страны, сделает продукцию киргизских фабрик более конкурентоспособной и снизит зависимость от импорта.

Благодаря реализуемым мерам производственные мощности отечественных птицефабрик увеличились, отметил Минсельхоз. В результате объем импорта снизился до 1,8 млн штук за последние три месяца, тогда как экспорт достиг 8,8 млн.