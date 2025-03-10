РФ в этом году сократила импорт яиц на 15%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - РФ в этом году сократила импорт пищевых куриных яиц на 15% на фоне роста собственного производства.

Как сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "ВетИС" на 7 марта, в этом году в РФ ввезено 144,2 млн яиц против 170,5 млн штук за аналогичный период прошлого года. Это связано с ростом собственного производства.

В январе производство яиц на птицеводческих предприятиях РФ выросло до 3,355 млрд штук с 3,173 млрд штук в январе 2024 года.