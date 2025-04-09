Инфляция в РФ с 1 по 7 апреля составила 0,16%, в годовом выражении приблизилась к 10,3%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 1 по 7 апреля 2025 года составила 0,16% после 0,20% с 25 по 31 марта, 0,12% с 18 по 24 марта, 0,06% с 11 по 17 марта, 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта, сообщил в среду Росстат.

С начала года рост цен к 7 апреля составил 2,77%.

Из недельных данных за март и 7 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 7 апреля ускорилась до 10,25% с 10,24% на 31 марта и 10,06% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и ускорилась до 10,29% на 7 апреля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат опубликует 11 апреля.

Плодоовощная продукция с 1 по 7 апреля подорожала на 0,9% (с 25 по 31 марта - на 1,3%), в том числе картофель вырос в цене на 4,3%, свекла - на 3,6%, капуста - на 2,3%, морковь - на 1,6%, лук - на 0,7%, помидоры и яблоки - на 0,5%. Снизились цены на огурцы - на 1,1% и бананы - на 0,4%.

С 1 по 7 апреля также существенно выросли цены на маргарин, чай черный, печенье и водку - на 0,4%.

Одновременно снизились цены на яйца куриные - на 1,6%, баранину - на 1,0%, мясо кур - на 0,9%, крупу гречневую и пшено - на 0,5%, муку пшеничную - на 0,4%.

Среди непродовольственных товаров значительно ушли вниз цены на смартфоны - на 0,7%.

Цены на автомобильный бензин за неделю увеличились на 0,2%, на дизельное топливо - на 0,1%.

Среди услуг существенно выросла за неделю средняя стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты - на 3,5% и санатории - на 1,9%.

Выросли также тарифы на проезд в городском автобусе - на 0,9%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 7 апреля на уровне 10,28%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 1 по 7 апреля 2025 года инфляция замедлилась до 0,16% (с 0,20% неделей ранее). Продовольственная инфляция на отчетной неделе замедлилась до 0,14% (с 0,28%), в том числе на плодоовощную продукцию темпы роста цен снизились до 0,90% (с 1,32%), на остальные продовольственные товары - до 0,07% (с 0,19%). В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен сохранились на уровне прошлой недели (0,05%): продолжилось снижение цен на электро- и бытовые приборы. В секторе услуг рост цен составил 0,30% (после 0,14% неделей ранее", - говорится в обзоре министерства.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 21 марта принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

"Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - говорилось в заявлении ЦБ.

ЦБ в марте подтвердил февральский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 7,0-8,0% и 4% в 2026 году.

На конец марта при этом ЦБ ожидал ускорения годовой инфляции до 10,6%, говорилось в февральском комментарии к прогнозу, поэтому пока годовая инфляция складывается несколько ниже ожиданий ЦБ.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (сохранился по сравнению с опросом в начале марта), по инфляции в 2026 году - 4,9% (вырос с 4,7%).