Поиск

Росстат отметил ускорение роста цен на картофель за неделю до 4,3%

Бананы начали дешеветь

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Картофель продолжает лидировать по темпам роста цен на плодоовощную продукцию в России, причем подорожание на минувшей неделе ускорилось, в то же время бананы начали дешеветь.

С 1 по 7 апреля картошка подорожала на 4,3%, сообщил Росстат. Неделей ранее рост составлял 4%.

Свекла подорожала на 3,6% (на 2,5% на предыдущей неделе), капуста - на 2,3% (+2,1%), морковь - на 1,6% (+0,8%), лук - на 0,7% (+0,5%), помидоры - на 0,5% (+1,7%), яблоки - на 0,5% (+0,4%). Цены на огурцы снизились на 1,1% (рост на 0,4%). Начали дешеветь бананы, за неделю цены на них снизились на 0,4% (рост на 0,3% за предыдущие семь дней).

В целом рост цен на фрукты овощи на минувшей неделе замедлился до 0,9% с 1,3% неделей ранее.

С начала года наибольшее подорожание по-прежнему демонстрирует картофель - на 34,5%. Капуста стала дороже на 19,5%, свекла - на 18,2%, помидоры - на 13,8%, бананы - на 9,8%, морковь - на 8,3%, лук - на 8%, яблоки - на 7,7%.

В 2024 году цены на плодоовощную продукцию выросли в стране на 22,1%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Неопределенность на рынках создала риски переговорам Prada о покупке Versace у Capri

Алексею Хотину предъявлено новое обвинение в мошенничестве

Индекс МосБиржи упал к 2650 пунктам вслед за падением цен на нефть

Amazon отменил заказы на товары из Китая на фоне пошлин Трампа

Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода

Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода

Котировки нефти рухнули больше чем на 6%, Brent торгуется ниже $59 за баррель

Ипотека в России

Набиуллина не видит рисков возникновения "пузыря" на рынке ипотеки

Набиуллина не видит рисков возникновения "пузыря" на рынке ипотеки
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе380 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне69 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние227 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6162 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });