Росстат отметил ускорение роста цен на картофель за неделю до 4,3%

Бананы начали дешеветь

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Картофель продолжает лидировать по темпам роста цен на плодоовощную продукцию в России, причем подорожание на минувшей неделе ускорилось, в то же время бананы начали дешеветь.

С 1 по 7 апреля картошка подорожала на 4,3%, сообщил Росстат. Неделей ранее рост составлял 4%.

Свекла подорожала на 3,6% (на 2,5% на предыдущей неделе), капуста - на 2,3% (+2,1%), морковь - на 1,6% (+0,8%), лук - на 0,7% (+0,5%), помидоры - на 0,5% (+1,7%), яблоки - на 0,5% (+0,4%). Цены на огурцы снизились на 1,1% (рост на 0,4%). Начали дешеветь бананы, за неделю цены на них снизились на 0,4% (рост на 0,3% за предыдущие семь дней).

В целом рост цен на фрукты овощи на минувшей неделе замедлился до 0,9% с 1,3% неделей ранее.

С начала года наибольшее подорожание по-прежнему демонстрирует картофель - на 34,5%. Капуста стала дороже на 19,5%, свекла - на 18,2%, помидоры - на 13,8%, бананы - на 9,8%, морковь - на 8,3%, лук - на 8%, яблоки - на 7,7%.

В 2024 году цены на плодоовощную продукцию выросли в стране на 22,1%.