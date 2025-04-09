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Глава ФРБ Миннеаполиса назвал пошлины аргументом в пользу сохранения текущей ставки ФРС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари считает, что введение торговых пошлин укрепляет аргументы в пользу сохранения ставки Федеральной резервной системы США на текущем уровне даже в случае ухудшения ситуации в американской экономике.

"На мой взгляд, барьеры для изменения федеральной ставки в ту или иную сторону выросли из-за введения тарифов", - написал Кашкари в заметке, опубликованной на сайте возглавляемого им ФРБ.

Тарифы на импорт товаров из большинства стран мира, введенные президентом США Дональдом Трампом, оказались гораздо выше и масштабнее, чем ожидалось, отметил он.

Подобная торговая политика приведет к сокращению инвестиций и замедлению экономического роста, а также будет способствовать ускорению инфляции - как минимум в краткосрочной перспективе, полагает Кашкари.

"Учитывая первостепенную важность сдерживания долгосрочных инфляционных ожиданий и вероятное ускорение роста цен в ближайшей перспективе из-за тарифов, планка для снижения ставок даже в условиях ослабления экономики и потенциального роста безработицы становится выше", - написал он.

При этом пошлины могут избавить ФРС и от необходимости повышения ставки для обуздания ожиданий в отношении инфляции, считает он.

По его мнению, нейтральный уровень процентной ставки, который не стимулирует экономический рост, но и не замедляет его, в краткосрочной перспективе снизится, поскольку тарифы приведут к существенному подорожанию капитальных товаров, покупаемых компаниями в других странах, тогда как экономическая неопределенность будет сдерживать их инвестиции. Это само по себе приведет к ужесточению денежно-кредитной политики.

"Я буду внимательно следить за дальнейшими заявлениями американских властей и наших основных торговых партнеров, за показателями инфляционных ожиданий, а также за традиционными показателями экономической активности", - отметил он, добавив, что быстрое устранение неопределенности в торговой политике или неожиданно резкий экономический спад могут заставить его пересмотреть свое представление о целесообразной денежно-кредитной политике.

США ФРС Нил Кашкари ФРБ Миннеаполиса
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