Главы ФРБ Канзас-Сити и Далласа опасаются роста инфляционных ожиданий из-за пошлин

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмид опасается, что рост цен в результате введения в США пошлин на импорт товаров может привести к повышению инфляционных ожиданий, и намерен отдавать приоритет сдерживанию инфляции при поиске баланса между обеспечением ценовой стабильности и полной занятости.

"Политическая и экономическая ситуация значительно усложнилась, - говорится в его докладе, опубликованном на сайте ФРБ Канзас-Сити. - Недавние заявления о тарифах усилили экономическую неопределенность и совпали по времени со снижением потребительских настроений и ростом краткосрочных инфляционных ожиданий".

Шмид отметил заметное повышение рисков ускорения инфляции, снижения занятости и замедления экономического роста, допустив, что при выработке политики Федеральной резервной системе придется балансировать между этими проблемами.

"Размышляя над этим балансом, я намерен держать в фокусе своего внимания перспективы инфляции", - написал Шмид.

"Хотя теоретически воздействие тарифов на инфляцию может оказаться временным (при устойчивом воздействии на уровень цен), в сложившихся условиях я бы не стал довольствоваться теорией, - добавил он. - Учитывая недавний опыт высокой инфляции, я обеспокоен тем, что любой дальнейший скачок цен может привести к еще большему росту инфляционных ожиданий".

Его опасения разделяет президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан.

Она отметила, что руководству ФРС необходимо следить за тем, чтобы инфляция, вызванная тарифами, не стала устойчивой, и предупредила об особой чувствительности американцев к подобному сценарию из-за предыдущего продолжительного периода роста цен.

Устойчивость влияния пошлин на инфляцию будет зависеть от того, насколько быстро компании перенесут увеличение своих затрат на конечные цены, а также от того, останутся ли долгосрочные инфляционные ожидания на прежнем уровне, говорится в тексте ее выступления, опубликованном на сайте ФРБ Далласа.

"Важно не допустить, чтобы рост цен, связанный с тарифами, способствовал формированию более устойчивой инфляции", - написала глава ФРС Далласа.