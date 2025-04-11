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Потребительские цены в Германии в марте выросли на 2,3%, как и прогнозировалось

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте 2025 года увеличились на 2,3% в годовом выражении, говорится в сообщении Федерального статистического управления страны (Destatis), представившего окончательные данные.

Окончательные данные совпали с предварительной оценкой, а также прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков, которые не ожидали пересмотра показателя.

В феврале инфляция в Германии составляла 2,6%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в марте выросли на 0,4%, как и прогнозировали аналитики.

В феврале рост показателя составил 0,5% относительно января.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в марте повысились на 2,2% в годовом выражении после роста на 2,3% месяцем ранее. Относительно февраля они увеличились на 0,3%, тогда как в феврале выросли на 0,4% по сравнению с январем. Оба показателя совпали с прогнозами рынка.

Энергоносители в Германии в марте подешевели на 2,8% в годовом выражении, продукты питания - подорожали на 3%. Без учета этих двух волатильных категорий товаров уровень инфляции составил 2,6%. Тем временем стоимость услуг повысилась на 3,5%.

Destatis Евросоюз Германия
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