Инфляция в Германии в апреле замедлилась до 2,2%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле 2025 года увеличились на 2,2% в годовом выражении, говорится в сообщении Федерального статистического управления страны (Destatis), представившего предварительные данные.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены повысились на 0,5%.

Аналитики в среднем прогнозировали апрельскую инфляцию на уровне 2,1% в годовом и 0,4% в помесячном выражении, по данным Trading Economics.

В марте эти показатели составили 2,3% и 0,4% соответственно.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в апреле увеличились на 2,1% в годовом выражении и на 0,4% относительно марта. Эксперты в среднем ожидали подъема показателей на 2% и 0,3% соответственно.