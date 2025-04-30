Поиск

Инфляция в Германии в апреле замедлилась до 2,2%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле 2025 года увеличились на 2,2% в годовом выражении, говорится в сообщении Федерального статистического управления страны (Destatis), представившего предварительные данные.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены повысились на 0,5%.

Аналитики в среднем прогнозировали апрельскую инфляцию на уровне 2,1% в годовом и 0,4% в помесячном выражении, по данным Trading Economics.

В марте эти показатели составили 2,3% и 0,4% соответственно.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в апреле увеличились на 2,1% в годовом выражении и на 0,4% относительно марта. Эксперты в среднем ожидали подъема показателей на 2% и 0,3% соответственно.

Destatis Евросоюз Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава TotalEnergies связал возможность возврата в Россию с условиями мира с Украиной

Прибыль "Газпрома" за 2024 год оказалась выше прогноза

Прибыль "Газпрома" за 2024 год оказалась выше прогноза

ВВП США в I квартале неожиданно снизился на 0,3%

ВВП США в I квартале неожиданно снизился на 0,3%

Microsoft планирует расширить мощности дата-центров в ЕС на 40% за два года

Microsoft планирует расширить мощности дата-центров в ЕС на 40% за два года

Нефтяной рынок завершает апрель максимальным снижением с 2021 года

Нефтяной рынок завершает апрель максимальным снижением с 2021 года

Оператор Гонконгской биржи увеличил квартальную прибыль и выручку до рекордов

Оператор Гонконгской биржи увеличил квартальную прибыль и выручку до рекордов
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов202 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне129 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6288 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });