Розничная сеть "Мираторга" получила годовую чистую прибыль впервые с 2010 года

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ООО "ПродМир" (управляет розничной сетью агрохолдинга "Мираторг") в 2024 году получила чистую прибыль в размере 44,727 млн рублей против 2,126 млрд рублей убытка в 2023 году.

Положительный результат получен впервые после 2010 года, когда был открыт первый магазин сети. Тогда чистая прибыль составила 690 тысяч рублей.

Согласно отчетности, выручка компании в 2024 году выросла до 19,374 млрд рублей с 17,842 млрд рублей, убыток от продаж сократился более чем в два раза, до 633,3 млн рублей.

Розничная сеть "Мираторга" была создана в 2010 году. Сейчас в сети более 120 магазинов и 30 фирменных бургерных в девяти регионах.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году, это один из ведущих производителей мяса в России. В холдинг входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях.

Владельцы холдинга - Виктор и Александр Линники.