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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Чистый убыток розничной сети "Мираторга" в 2022 году превысил миллиард рублей

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ООО "ПродМир" (управляет розничной сетью агрохолдинга "Мираторг") в 2022 году увеличило чистый убыток в 1,7 раза.

Как сообщается в отчетности компании, чистый убыток составил 1,038 млрд рублей против 619,2 млн рублей в 2021 году. Самый большой отрицательный показатель за последние годы – 2,3 млрд рублей – был в 2019 году. Затем компания сокращала убытки.

Выручка сети в прошлом году выросла на 2,3%, до 19,056 млрд рублей. Она практически сравнялась с показателем за 2020 год, который стал самым высоким для компании. Валовая прибыль в прошлом году выросла на 7,4%, до 6,7 млрд рублей.

Розничная сеть "Мираторга" была создана в 2010 году. В настоящее время она превышает 100 торговых точек, включая супермаркеты и бургерные в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Белгороде, Брянске, Воронеже, Калининграде, Курске и Туле.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году, является одним из ведущих производителей мяса в РФ. Предприятия расположены в 17 регионах России. В структуру холдинга входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свинокомплексы, мясоперерабатывающие предприятия. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.

Мираторг
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