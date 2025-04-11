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Накопленные остатки входящих прямых инвестиций в экономику России снизились на $29,8 млрд

Превышение накопленных исходящих инвестиций над входящими зафиксировано впервые за 8 лет

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Накопленные остатки по исходящим прямым инвестициям России в 2024 году снизились на $29,8 млрд - до $230,0 млрд, тогда как остатки по входящим прямым инвестициям сократились на $63,3 млрд, до $216,0 млрд, следует из данных на сайте Банка России.

В результате по состоянию на 1 января 2025 года превышение позиции по исходящим накопленным инвестициям над входящими (чистая позиция) составило почти $14 млрд.

Чистая позиция по накопленным прямым инвестициям изменила знак с отрицательного (когда входящие инвестиции превышают исходящие) на положительный в четвертом квартале 2024 года - на 1 октября она еще была отрицательной (минус $0,8 млрд).

Превышение накопленных исходящих инвестиций РФ над входящими в начале 2025 года зафиксировано впервые за 8 лет.

Ранее, с 1 января 2015 года до 1 октября 2016 года, чистая позиция была положительной, а 1 января 2017 года она стала отрицательной (накопленные входящие инвестиции превысили исходящие), составив сразу $51,1 млрд после отрицательных минус $1,0 млрд кварталом раньше.

Локальный максимум превышения входящих инвестиций над исходящими за предыдущие 8 лет был достигнут 1 апреля 2022 года (минус $123,8 млрд). После чего к 1 января 2023 года отрицательная чистая позиция снизилась в 2 раза (до минус $60,9 млрд), а спустя год, к 1 января 2024 года - еще в 3 раза (до минус $19,5 млрд).

Входящие накопленные инвестиции в 2024 году сократились в основном за счет участия иностранных инвесторов в капитале российских компаний и инвестиционных фондов на $54,3 млрд, до $207,4 млрд. Еще на $9,0 млрд, до $8,7 млрд, снизились иностранные инвестиции в долговые инструменты.

Российские инвестиции за рубеж в капитал иностранных компаний и фондов в 2024 году снизились меньше - на $33,5 млрд, до $213,5 млрд, инвестиции в долговые инструменты - напротив, увеличились на $3,7 млрд, до $16,5 млрд.

Локальный максимум последних 10 лет по накопленным остаткам иностранных инвестиций в капитал российских компаний и фондов был 1 июля 2022 года - $550,4 млрд (этому способствовало значительное укрепление курса рубля в первой половине 2022 года, благодаря чему они превысили вершину начала 2022 года - $472,9 млрд). За следующие 2,5 года иностранные инвестиции сократились на $343,0 млрд, или в 2,7 раза.

Максимум по накопленным остаткам российских инвестиций в капитал зарубежных компаний и фондов в этот период был зафиксирован 1 января 2022 года - $391,0 млрд. За следующие три года они сократились на $177,5 млрд, или на 45%.

Банк России ЦБ РФ
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