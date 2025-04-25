Глава Банка России допустила, что темпы роста инвестиций в РФ будут замедляться

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Инвестиционная активность в РФ в 2025 году будет оставаться на высоком уровне, но темпы роста инвестиций будут замедляться. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

"Инвестиционная активность находится вблизи высоких уровней прошлого года, и подавляющее большинство опрошенных нами предприятий планируют либо сохранить, либо нарастить объем инвестиций в этом году", - сказала она.

"В то же время темпы прироста инвестиций, по всей видимости, будут замедляться. Такие опережающие индикаторы, как продажа грузовиков, сельхозтехники, а также загрузка транспортной инфраструктуры указывают именно на это", - отметила Набиуллина.

По ее словам, "ВВП РФ продолжает расти, но более умеренными темпами".

Она также отметила, что после некоторого ускорения в январе рост потребления замедлился. "Замедление спроса более заметно в сегменте товаров длительного пользования и пока еще не проявилось в полной мере, например, в общественном питании и туризме", - сказала глава ЦБ.

Как сообщалось, Минэкономразвития на этой неделе понизило прогноз роста инвестиций в основной капитал в 2025 году до 1,7% с 2,1% в сентябрьской версии. В 2024 году инвестиции в РФ выросли на 7,4%.