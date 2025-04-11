Производитель "Доширака" в 2024 г. снизил чистую прибыль на 11,6%, "Роллтона" - почти вдвое

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Конкуренты на рынке лапши и других продуктов быстрого приготовления - "Доширак Рус" и "Маревен Фуд Сэнтрал" (бренды "Роллтон", Bigbon) - в 2024 году снизили чистую прибыль, причем темпы падения этого показателя у производителя лапши "Роллтон" были существенно выше, следует из отчетностей компаний.

Так, "Доширак" в 2024 году получил 6,07 млрд рублей чистой прибыли, что на 11,6% меньше, чем в 2023 году (6,868 млрд рублей). Год назад чистая прибыль выросла в полтора раза. "Маревен Фуд Сэнтрал" сократил чистую прибыль почти в два раза, до 2,551 млрд рублей с 4,754 млрд рублей годом ранее. Год назад чистая прибыль выросла на 8%.

Темпы роста выручки "Доширака" в прошлом году ускорились до 25,1% (12,2% в 2023 году), этот показатель составил 27,742 млрд рублей против 22,171 млрд рублей годом ранее.

Выручка "Маревен Фуд Сэнтрал" была больше, чем у конкурента, - 31,799 млрд рублей (28,5 млрд рублей). Но темпы ее роста оказались ниже - 11,5%.

Компания "Доширак Рус" создана в 2010 году, является эксклюзивным дистрибьютором лапши "Доширак" в России и СНГ. Она принадлежит южнокорейской Paldo, которая является частью южнокорейского холдинга HY Group (бывшая Korea Yakult Corporation), производителя напитков, молочных продуктов, лапши быстрого приготовления и других продовольственных товаров.

В РФ у южнокорейской компании есть еще производственные структуры - "Доширак Коя" (Московская область), "Доширак Нижний" (Нижегородская область) и "Доширак Рязань".

Так, выручка компании "Доширак Коя" в 2024 году выросла до 6,272 млрд рублей с 5,109 млрд рублей. Прошлый год компания завершила с убытком в 49,9 млн рублей против чистой прибыли в 134,4 млн рублей годом ранее. Выручка "Доширак Рязань" увеличилась до 8,623 млрд рублей с 6,597 млрд рублей, чистая прибыль упала до 83,5 млн рублей с 368,1 млн рублей в 2023 году. Компания "Доширак Нижний" увеличила выручку до 1,21 млрд рублей с 927,4 млн рублей в 2024 году, но завершила прошлый год с чистым убытком в 12,027 млн рублей против 91,569 млн рублей чистой прибыли годом ранее.

"Маревен Фуд Сэнтрал" - российская дочерняя компания международного холдинга Mareven Food Holdings Ltd., которая специализируется на разработке, производстве и продвижении продуктов питания.