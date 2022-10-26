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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Корейский владелец "Доширака" купил российского производителя Gallina Blanca

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейская HYSG Group (выпускает в том числе бренд "Доширак") стала владельцем российского ЗАО "Юроп фудс ГБ", которая производит в России продукты быстрого приготовления под брендом Gallina Blanca, сообщили "Ведомости".

HYSG Group входит в южнокорейский холдинг HY Group (бывшая Korea Yakult), который производит напитки, молочные и морепродукты, лапшу быстрого приготовления и снеки в Южной Корее, России, Вьетнаме и США. В 2020 году выручка HY Group составила $1,8 млрд, сообщает издание и добавляет, что более поздних данных найти не удалось.

"Юроп фудс ГБ" принадлежала структуре GBFoods, которой владеет семья Карулья из Испании. Компания работает в России с 1998 года, выпуская на фабрике в Нижегородской области бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы и макаронные изделия. В 2021 году ее выручка составила 1,6 млрд рублей (в 2020 году - 1,54 млрд рублей), чистая прибыль - 109,5 млн рублей (133 млн рублей).

Сначала производителя Gallina Blanca собирался купить непальский конгломерат Chaudhary Group. В конце декабря 2021 года ФАС удовлетворила ходатайство ООО "Сиджи Фудс" (представляет интересы Chaudhary Group) о приобретении "Юроп фудс ГБ". Как сообщала GBfoods, компания решила продать это ЗАО, чтобы сосредоточиться на развитии рынков в Европе и Африке. По завершении сделки 100% акций "Юроп фудс ГБ" и права на производство и дистрибуцию продуктов под торговой маркой Gallina Blanca в России и странах СНГ должны были принадлежать Сhaudhary Group.

Однако, как писал в июне "Коммерсантъ", сделка не состоялась из-за сложностей с проведением платежа, обусловленных западными санкциями.

Gallina Blanca - это низкомаржинальный бизнес, и акционер давно желал его продать, сказал "Ведомостям" гендиректор "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров. Для корейских же владельцев "Доширака", по его словам, это комплиментарный бизнес, который может быть консолидирован в портфель. Стоимость российской компании он оценил примерно в $10 млн.

HYSG Group Юроп фудс ГБ HY Group Gallina Blanca Испания Южная Корея GBFoods Нижегородская область Карулья Chaudhary Group
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