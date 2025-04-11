Morgan Stanley увеличил чистую прибыль и выручку в I квартале

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, в первом квартале 2025 года нарастил чистую прибыль и выручку.

Как говорится в пресс-релизе банка, чистая прибыль в январе-марте составила $4,32 млрд, или $2,6 в расчете на акцию, по сравнению с $3,41 млрд, или $2,02 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка Morgan Stanley составила $17,74 млрд против $15,14 млрд годом ранее.

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